Погрузка на СвЖД в мае снизилась на 9,8%

В мае погрузка на Свердловской железной дороге составила 9,9 млн тонн, что на 9,8% меньше, чем в мае прошлого года, сообщили в пресс-службе СвЖД. Грузооборот составил 17,1 млрд тарифных тонно-км (-4,1%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 21,3 млрд тонно-км (-2,9%).

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С начала года на Свердловской магистрали погрузка достигла 48,6 млн тонн — это на 7,1% меньше, чем за период с января по май 2025 года. Среди грузов были:

нефть и нефтепродукты — 14,8 млн тонн (+1,4%);

химические и минеральные удобрения — 8,3 млн тонн (+4,7%);

строительные грузы — 8,1 млн тонн (-11,3%);

руды железная и марганцевая — 3,6 млн тонн (-16,6%);

черные металлы — 2,7 млн тонн (-24,2%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 2,3 млн тонн (-1,5%).

Рост продемонстрировали также цемент и зерно, снижение — руда цветная и серное сырье, кокс, лесные грузы. Грузооборот за пять месяцев составил 77,8 млрд тарифных тонно-км (-10,3%), с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии — 97,4 млрд тонно-км (-9,5%). Погрузка на сети РЖД в целом в мае увеличилась на 0,5% и достигла 95 млн тонн.

Ирина Пичурина