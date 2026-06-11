«Калашников» начал применять MIM-технологию при создании новых деталей для АК-12

Концерн «Калашников» увеличил количество деталей для автомата АК-12, изготавливаемых методом литья под давлением полимерных материалов (MIM). Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

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«Переход на MIM-технологию позволяет предприятию своевременно выполнять растущие госконтракты на выпуск боевого стрелкового оружия. Так, АК-12 образца 2023 года остается самым востребованным оружием в зоне проведения специальной военной операции. В адрес государственного заказчика по контракту 2026 года автоматы данной модели отгружаются крупными партиями без задержек»,— говорится в сообщении.

Ранее часть деталей сложной геометрической формы АК-12 производилась традиционной механической обработкой. Технология MIM позволяет получать заготовку близкую к готовой детали, сокращать объем механической доводки. По оценке предприятия, качество производимых работ стало выше.

На этом этапе специалисты продолжают проводить «конструкторско-технологические испытания» более сложных деталей при создании линейки стрелкового оружия концерна «Калашников».

В апреле «Ъ-Удмуртия» писал, что концерн отгрузил госзаказчику первую крупную партию АК-12 образца 2023 года по контракту на 2026-й. Объем производства укороченных АК-12К увеличился в первом квартале на 15%.

Справка

Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) и другие предприятия. «Калашников» — наследник Ижевского оружейного завода, основанного в 1807 году.

Карина Пырина