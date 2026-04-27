Концерн «Калашников» направил госзаказчику первую партию АК-12 в 2026 году

Концерн «Калашников» отгрузил первую крупную партию автоматов АК-12 образца 2023 года госзаказчику по контракту 2026-го. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Фото: пресс-служба концерна «Калашников»

«5,45 мм АК-12 — основное индивидуальное автоматическое оружие военнослужащих ВС РФ с 2020 года, объемы его производства ежегодно остаются на стабильно высоком уровне»,— говорится в сообщении.

В концерне добавили, что АК-12 и его укороченная модель АК-12К зарекомендовали себя в зоне СВО, оружие применяется в штурмовых подразделениях всех группировок войск. «Положительная оценка пользователей возвела автоматы в ранг самых востребованных изделий “Калашникова”»,— отметили на предприятии.

АК-12 входит в состав экипировки военнослужащего «Ратник». Модель образца 2023 года на концерне называют «вершиной развития системы АК».

В условиях растущих объемов госзаказа на боевое стрелковое оружие на производстве используется MIM-технология — литье мелкодисперсного металла под давлением для сокращения сроков производства деталей сложной геометрии.

