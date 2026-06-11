Уголовное дело бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана передали в суд

Уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Нижнего Новгорода Ильи Штокмана и его брата Михаила Штокмана поступило в Нижегородский райсуд, следует из судебной картотеки. Как писал «Ъ-Приволжье», их обвинили в получении взятки и посредничестве в передаче взятки от бывшего депутата городской думы Карима Ибрагимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Московский райсуд Нижнего Новгорода Фото: Московский райсуд Нижнего Новгорода

По фабуле дела в 2022–2023 годах Карим Ибрагимов перечислил со счетов подконтрольных фирм на счет бетонного завода «Вектор» — семейного бизнеса Штокманов — 55 млн руб. за поставку 13 т гравия. Следствие расценило транзакцию как взятку за заключение муниципального контракта с компанией АГК Карима Ибрагимова на строительство жилья под расселение аварийного фонда. Позднее коррупционные деньги размыли в прибыли завода среди денег от других контрагентов, а родственники Штокманов легализовали их через покупку недвижимости по фиктивным договорам займа, полагает следствие.

В конце мая суд по иску прокуратуры обратил в доход государства активы Штокманов на 328 млн руб. Фигуранты не признали вину.

Подробнее об уголовном деле — в материале «Ъ-Приволжье» «Взятку закатали в бетон».

Владимир Зубарев