Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @Belmond Фото: @Belmond

Кажется, что новый вагон в составе поездов Belmond — не такая уж большая новость. Ну, вагон-ресторан, пусть даже очень красивый. Но в данном случае сам объект оказался скорее поводом для разговора о том, кто именно его создавал.

Новый вагон Celia для British Pullman, одного из самых известных поездов Belmond, придумал Баз Лурман — режиссер «Мулен Руж», «Великого Гэтсби» и «Ромео + Джульетты», — вместе со своим многолетним творческим партнером Кэтрин Мартин, четырехкратным лауреатом премии «Оскар» за костюмы и сценографию. Вместо привычного интерьерного проекта получился почти полноценный кинематографический мир: немного ар-деко, немного старого Голливуда и очень много фирменной лурмановской театральности.

Celia создан на базе восстановленного вагона Pullman 1932 года и рассчитан всего на 12 гостей. Внутри расположены бар, лаунж-зона, обеденное пространство и помещение для частных мероприятий. Сам вагон входит в состав легендарного поезда Pullman, который курсирует по Великобритании и давно продает не столько путешествие, сколько тщательно выстроенную фантазию о золотом веке железных дорог.

Впрочем, для Belmond подобные коллаборации уже становятся традицией. Ранее вагон Cygnus для того же British Pullman оформлял Уэс Андерсон. Так что сегодня Belmond все активнее привлекает режиссеров мирового уровня, превращая поезда из средства передвижения в полноценные культурные проекты.

Анна Минакова