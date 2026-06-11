Зарубежные СМИ: С какими итогами Дональд Трамп приближается к своему 80-летию?

До юбилея Дональда Трампа остаются считаные дни. Но неудачи внутри страны и за рубежом могут омрачить праздник. Американскому президенту исполнится 80 лет 14 июня. Как пишет Reuters, свой юбилей он встретит на фоне судебных поражений, пробуксовки внешней политики и разговоров о том, что он все чаще напоминает «хромую утку» — политика, чья власть постепенно ослабевает еще до окончания срока. При этом сам Трамп явно пытается бороться с этим образом, демонстрируя активность, продвигая масштабные проекты и напоминая о своем влиянии на Республиканскую партию. Подробнее — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP Фото: Julia Demaree Nikhinson / AP

Дональд Трамп активно запускает строительные проекты в Вашингтоне, вмешивается в партийные праймериз, продвигает свою торговую политику и напоминает республиканцам, что все еще способен помочь их карьере или разрушить ее. Однако все это не приносит нужных плодов, считают журналисты зарубежных СМИ. Reuters собрал сводку неудач, которые постигли американского президента за 17 месяцев его второго срока. Во-первых, ситуация в Иране: попытка Трампа завершить конфликт в мгновение ока и представить себя в образе миротворца зашла в тупик. Вместо быстрого урегулирования война затянулась, а надежда на перемирие с каждым днем угасает все больше. Это лишает Белый дом одного из главных внешнеполитических аргументов перед промежуточными выборами в ноябре.

Во-вторых, Федеральные суды регулярно блокируют его резонансные инициативы и ограничивают президентские полномочия, опираясь на Конституцию США и законы, принятые Конгрессом. Например, не в пользу трампа были рассмотрены дела о тарифах, увольнениях госслужащих или строительства бального зала в белом доме стоимостью $400 млн. Не менее важно сопротивление самих республиканцев, которые за последнюю неделю стали активнее перечить президенту. Оппозиция внутри собственной партии Трампа находит смелость выступать с критикой войны в Иране, так называемого фонда против вооружения и законгопроекта о внутреннем шпионаже, подчеркивает Reuters.

Еще один важный аспект — экономика. Республиканские стратеги считают, что цены на топливо и инфляция станут главными темами выборов в Конгресс. NBC напоминает, что президент пришел к власти под обещания снизить стоимость жизни, однако инфляция в США в мае ускорилась до 4%, это максимум за три года. На этом фоне широкое обсуждение вызвала реакция самого Трампа, который на вопрос журналистов признался, что любит инфляцию. Позже он пояснил, что считает нынешний скачок цен временным, и вызванным конфликтом на Ближнем Востоке, однако критики увидели в этих словах еще один признак растущего разрыва между Белым домом и настроениями избирателей. Красноречивы и рейтинги одобрения президента. С 3 по 8 июня 35% опрошенных американцев положительно высказались о его политике, а неделей ранее показатель достигал 38%, отмечает Forbes.

Как заключает Reuters, вопросы о политическом положении граничат с беспокойством избирателей насчет здоровья Трампа. Опрос Ipsos показывает, что 60% американцев считают, что с годами президент стал более непредсказуемым. А в апреле большинство граждан отметили, что их волнует темперамент и когнитивные способности главы белого дома. Впрочем, в конце мая лечащий врач президента после серии обследований пришел к выводу: Дональд Трамп в отличном состоянии.