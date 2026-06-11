Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Ослабление иены в последние пару лет сделало Токио местом притяжения всех ценителей аутентичных вещей. Если присмотреться к московским модникам, каждый второй носит знаменитые Tabi или кроссовки японских брендов вроде Onitsuka Tiger. Ритейлеры отчитываются о росте продаж товаров duty-free: Takashimaya и H2O Retailing зафиксировали прирост около 20% год к году, пишут СМИ, и это несмотря на падение расходов китайских туристов почти на 40%. Освободившуюся нишу частично заняли путешественники из других стран, включая Россию.

По наблюдениям ценителей моды, россияне в Токио делают ставку на сочетание люкса и «умных покупок». В первую очередь это японские бренды с сильной локальной идентичностью — Comme des Garons (несмотря на французское название, авангардный бренд основан в Токио), Issey Miyake, Sacai, а также нишевые марки, которые сложно найти в Европе. Популярны и те самые нашумевшие «дюпы» — качественные альтернативы люксовым вещам.

Отдельная категория — косметика и уход: бренды Shiseido, SK-II, Canmake и в целом атрибуты японской философии ухода за собой J-beauty остаются одними из главных «трофеев» поездки. Судя по соцсетям, растет интерес к винтажу и second-hand. Районы вроде Shimokitazawa становятся обязательной точкой маршрута. Там ищут архивные коллекции, редкие аксессуары и люкс по сниженным ценам.

Упростив визовый режим для россиян и отменив требования по броням, Япония получила значительный туристический трафик. А сильный международный бренд Токио как стильного, энергичного и мудрого города способствует продажам товаров. Россияне же решают свою проблему и находят «ценовой баланс»: покупают качественные и уникальные вещи дешевле, чем на других рынках, плюс привозят необычные предметы и, конечно, воспоминания.

Яна Лубнина