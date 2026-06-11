Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Стоимость жилья в столичных жилых комплексах бизнес-класса, расположенных рядом с водоемами, за год выросла почти на 15%. По данным исследования специалистов компаний «РГ-Девелопмент» и «НДВ Супермаркет Недвижимости», наибольшую динамику в этом сегменте демонстрируют проекты с прямым видом на воду и доступом к набережным и крупным рекреационным зонам.

Покупатели чаще отдают им предпочтение, чем проектам только с видом из окон на город. Хотя в среднем квартиры рядом с набережными стоят дороже на 15-20%, чем сопоставимые по качеству проекты в той же локации, но в стороне от воды. При этом в зависимости от видовых характеристик и уникальности проекта разница в цене может быть чуть ли не двукратной.

К жилым комплексам у воды довольно стабильно проявляют повышенный интерес как сами покупатели, так и инвесторы. Помимо высокого качества городской среды, корпуса с видом на воду и доступом к набережным, отмечают брокеры, отличаются более выраженной инвестиционной привлекательностью и потенциалом роста стоимости квадратного метра. На сегодняшний день в среднем 1 кв. м в таких жилых комплексах обойдется почти в 650 тыс. руб.

Эксперты полагают, что в перспективе прирост цен в новых жилых комплексах бизнес-класса, расположенных рядом с водоемами, может составлять до 22% в год — это более высокая ценовая динамика по сравнению со среднерыночными показателями в бизнес-классе в целом. Всего на первичном рынке Москвы в пределах «старых» границ и в пешей доступности от набережных представлено 35 проектов бизнес-класса. За год их доля увеличилась на 5%.

Светлана Бардина