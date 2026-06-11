Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Эту исконно русскую сладость любил Иван Грозный. К царскому двору ее поставляли из Коломны — столицы русской пастилы. Конкуренцию ей составлял тульский Белёв. Именно здесь придумали прослаивать пастилу яичными белками, превращая ее в подобие торта. В дворянских усадьбах пастила шла по одному ведомству с конфетюрами и соленьями. Яблоки всегда были самым урожайным российским фруктом, не заготовить их на зиму было бы не по-хозяйски. Яблоки запекали, перетирали в пюре и долго сушили в едва теплой печи.

Для сладости обычно добавляли мед, но у каждой хозяйки были свои секреты. В пастилу шла клубника, клюква, орехи, а для любителей изысков — розовые лепестки и даже шампанское. Русская пастила активно шла на экспорт и как сувенир для гурманов обходила по очкам Матрешку. Советский пищепром идею упростил и тем испортил. На смену натуральному пектину пошел безликий агар-агар. К счастью, старая рецептура сохранилась, да и яблони под Москвой не перевелись. Быть еще России родиной десертов.

Павел Шинский