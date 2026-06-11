Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ Фото: Мария Плотникова, Коммерсантъ

Так вышло, что история моей семьи тесно связана с городом Малоярославец — районным центром Калужской области. Отсюда, из деревни на берегу реки с трогательным названием Лужа, родом мой прадед, ставший рабочим-«белым воротничком», построивший дом в Замоскворечье, потом «старым большевиком» и скончавшийся депутатом 18-го Съезда партии – «Съезда Победителей»; у кровати сидели чекисты, стремясь покарать «врага народа», но он их обхитрил и ушел сам.

В соседнюю глухую лесную деревню сбежал из Степной Украины другой прадед, спасаясь от раскулачивания; сменил фамилию, стал председателем колхоза. Тут выросла моя бабушка. С дедушкой они встретились уже в Москве, однако дом в лесной деревне оставался в моей семье. Тут я проводил детские годы, как раньше моя мама и дядя, которого даже как-то украли таборные цыгане, их в окрестностях всегда было немерено (бабушка, кстати, дядю у цыган отбила).

Город мне почти родной. Поэтому всегда с удовольствием отмечаю День его рождения. В 2026-м это 12 июня — городу 624 года. Его основал князь Владимир Андреевич Храбрый, который прославился в Куликовской битве. В конце XIV века он был удельным князем в соседнем Боровске, и установил укрепление на реке Луже, назвав Ярославцем в честь сына. Уже в середине XV столетия город вошел в состав Московского княжества и стал Малоярославцем.

Самое известное событие, связанное с городом, — Малоярославецкое сражение с французами в 1812 году. Тогда Наполеоновское войско отступало из сожженной столицы России по так называемой Старой Калужской дороге или по «Боровскому тракту», который в наших местах принято называть «Катькиной дорогой». Имеется в виду Екатерина Великая, которая проложила эту дорогу в конце XVIII века. Она и сейчас существует как просека в лесу шириной метров пять, мы на ней грибы собираем.

Наполеон решил свернуть на Новую Калужскую, нынешнее Варшавское шоссе. В трехдневной битве обе стороны потеряли по 7 тыс. человек. Малоярославец был полностью разрушен. Отсюда началось реальное исчезновение «Великой армии». Так что, с Днем рождения, город Малоярославец.

Дмитрий Буткевич