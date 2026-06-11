«В одной части экрана транслировался матч открытия, а в другой — погоня»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marty Lederhandler / AP Фото: Marty Lederhandler / AP

Чемпионат мира по футболу проходит в США не первый раз. Сейчас, как и в 1994-м, скандалов вокруг турнира немало. Тогда не обошлось без нюансов даже во время матча открытия, где сошлись Германия и Боливия. Нестыковки начались еще до стартового свистка, во время церемонии, где выступала певица Дайана Росс. Организаторы придумали эффектный эпизод. Во время исполнения песни диско-дива должна была прибежать из центрального круга в штрафную и пробить по воротам, которые потом эффектно разваливались. Мяч поставили всего в пяти метрах от створа, но Дайана умудрилась промахнуться. Ворота, конечно, все равно развалились, хотя болельщики на трибунах посмеялись от души.

Но это были еще цветочки. Во время не самого искрометного футбольного матча случилось непредвиденное: полиция начала преследовать легендарного игрока в американский футбол О. Джея Симпсона. Спортсмена подозревали в убийстве жены, и он решил бежать из Лос-Анджелеса. Симпсон вместе с другом рванул из города на машине, и полиция устроила масштабную погоню в стиле голливудских блокбастеров с вертолетами и десятками спецавто. Футбол тут же ушел на второй план. Телеканал NBC, владевший правами на чемпионат мира, в итоге разделил экран на две части. В одной транслировался матч открытия, а в другой — погоня. Та телетрансляция собрала 95-миллионную телеаудиторию. Только вряд ли из-за футбольного матча, где Германия победила Боливию со счетом 1:0.

Владимир Осипов