Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP Фото: Vianney Le Caer / Invision / AP

Британский телеведущий Джереми Кларксон запустил онлайн-платформу Only Farmers. На сайте и в мобильном приложении фермеры предлагают экскурсии, мастер-классы, дегустации, сезонные события и частную аренду угодий — все с прямым бронированием без посредников. Игривое созвучие с OnlyFans, конечно, не случайное. Знакомый аудитории прежде всего как один из авторов автомобильного шоу Top Gear, Кларксон уже снял для Amazon пять сезонов реалити про управление собственной фермой. Теперь он пришел с этой идеей в диджитал.

Only Farmers — это пример тематического дробления интернета. Универсальные платформы плохо работают с узкими нишами, поэтому появляются вертикальные варианты: Patreon для подкастеров и ютуберов, его русскоязычный аналог Boosty, Telegram-каналы с платной подпиской. Все подчиняется единой логике: заинтересованная нишевая аудитория платит напрямую автору, минуя рекламных посредников.

Допустим, оборот YouTube за прошлый год составил $60 млрд при аудитории в 2,7 млрд аккаунтов. Но упомянутая сумма принадлежит платформе, а не авторам. Создателям достается в среднем до $7 с каждой тысячи просмотров, YouTube забирает 30%. OnlyFans с аудиторией в 12 раз меньше генерирует $7,2 млрд — и отдает авторам 80%. Средний заработок автора там — больше $130 в месяц, и это с учетом тех, кто только зарегистрировался.

Параллельно произошел важный сдвиг в медиапотреблении. По данным Reuters Institute, в среднем лишь 12% людей в мире готовы читать контент, созданный ИИ без участия человека. А по исследованиям Edelman, в Германии, Великобритании и США более 40% населения активно сопротивляются росту ИИ в повседневной жизни. Чем больше в интернете синтетики с шестью пальцами, тем дороже грязь под реальными ногтями фермера.

Only Farmers прекрасно вписывается в эту логику. Площадка обещает пользователям настоящее: проживание на фермах, кормление и общение с животными, сбор урожая, утренний туман в поле и тому подобное. О названии площадки стоит сказать отдельно. Это отличный пример бесплатного маркетинга. Вы слышите Only Farmers — и уже понимаете модель взаимодействия. Хороший подход в перегруженном инфополе, особенно если он пахнет свежескошенной травой.

Александр Леви