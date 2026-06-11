Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Наши смартфоны слишком много знают. Но, кажется, ученые хотят предоставить им еще больше информации. Каждый раз, когда вы будете пользоваться функцией разблокировки экрана с помощью лица, гаджет измерит ваш пульс — без часов, браслетов и прикладывания пальца к датчикам или камере. Исследование на эту тему вышло в Nature, и, как сообщается, компания Alphabet планирует запатентовать технологию.

А работает это так: с каждым ударом сердца кровь приливает в сосуды, и буквально на доли процента оттенок кожи меняется. Для глаза это незаметно, а вот камера смартфона может зафиксировать. За день наберутся десятки и даже сотни мини-сеансов, затем алгоритм отбросит шум и случайные всплески после пробежки или подъема по лестнице и соберет из множества кусочков информации данные о пульсе в состоянии покоя. Именно этот показатель — один из ключевых для понимания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Для проверки ученые использовали огромный массив данных, и ошибка измерений оказалась меньше 10%, что довольно хорошо для такой непрофильной технологии. Но есть здесь нечто большее, чем просто инженерный трюк. Например, можно ли это будет использовать не только для здоровья, но и для того же эмоционального таргетинга?

Одна реклама — во время стресса, другая — в спокойствии. Фильмы и игры подстраиваются под реакцию, образовательные приложения замечают потерю внимания. Музыка меняется автоматически в зависимости от настроения. Наверное, это уже совсем футуристические сценарии, которые возможны, если пульс станет частью интерфейса.

Анна Кулецкая