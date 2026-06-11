Василию Швецову передали мандат Яны Лантратовой в Госдуме

Центральная избирательная комиссия передала мандат Яны Лантратовой в Государственной думе РФ Василию Швецову. Он зарегистрирован как депутат, сообщает пресс-служба избиркома страны.

О переходе Василия Швецова, занимавшего пост заместителя председателя Законодательного собрания Челябинской области и главы фракции партии «Справедливая Россия» в заксобрании, обратно в Госдуму стало известно в конце мая. Он занял место Яны Лантратовой, которую назначили уполномоченной по правам человека РФ. Вместе с Василием Швецовым полномочия депутата заксобрания региона сдал Алексей Чеченин. Их мандаты уже передали Марине Белозерцевой и Дмитрию Сумину. Фракцию партии «Справедливая Россия» в областном заксобрании Челябинской области возглавила депутат Ксения Морозова.

Виталина Ярховска