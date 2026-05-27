Депутатская рокировочка

Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Василий Швецов переходит в Государственную думу. Ему достался мандат Яны Лантратовой, которая оставила федеральный парламент, поскольку назначена уполномоченным по правам ребенка в Российской Федерации. Кто займет место Швецова в Законодательном собрании, должно решить руководство регионального отделения партии «Справедливая Россия», по спискам которой избирался Швецов. Однако, хотя решение формально еще не принято, источники «Ъ-Южный Урал» уверены, что им станет Дмитрий Сумин из Копейска. Несмотря на то, что всего лишь год назад он сделал заявление о выходе из партии.



Заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Василий Швецов покидает свой пост и переходит в Государственную думу, сообщило на своем сайте региональное отделение партии «Справедливая Россия», которую он представляет в региональном парламенте. Василию Швецову достался депутатский мандат Яны Лантратовой, депутата Госдумы от «СР», избиравшейся по спискам челябинской группы. И которую на днях своим указом президент России Владимир Путин назначил новой уполномоченной по правам ребенка в Российской Федерации.

Василий Швецов — давний соратник лидера челябинских «справедливороссов» Валерия Гартунга. Он уже был депутатом Госдумы в шестом созыве, с 2011 по 2016 год. После этого еще четыре года работал помощником в Госдуме у Валерия Гартунга, а с 2020 года — депутат Законодательного собрания Челябинской области.

Формально депутатом Госдумы нынешнего созыва господин Швецов пробудет недолго — около 3 месяцев. В сентябре, после того, как в стране пройдут выборы в нижнюю палату Федерального собрания, полномочия депутатов нынешнего созыва истекут.

Будет ли Василий Швецов в партийных списках «СР» на осенних выборах в Госдуму, или выдвинется он от партии в один из одномандатных округов, пока не известно.

«Судьба Василия Швецова как депутата Государственной думы зависит от распорядителя политических процессов челябинских единороссов, то есть от Валерия Гартунга, и от тех результатов, что покажет партия на выборах. От того, смогут ли «справедливороссы» набрать столько голосов, что их хватит на хотя бы один мандат по партспискам»,— отмечает политолог, социолог Алексей Ширинкин.

«Если партия выступит успешно, и если сам Валерий Гартунг побеждает (что весьма вероятно) в своем одномандатном округе, то возможны два варианта — либо, как бывало в прошлые созывы «списочный» мандат отходил важным для партии людям (например, той же Лантратовой), либо Валерий Карлович может решить, что лучше старого верного товарища по партии никого быть не может. И тогда Василий Швецов продолжит свою карьеру на федеральном уровне»,— считает Алексей Ширинкин.

Кто займет место Василия Швецова в нынешнем составе Законодательного собрания Челябинской области, должны будут решить его коллеги по партии на Совете регионального отделения «СР», который, как сообщили в пресс-службе регионального отделения СР, пройдет сегодня или завтра.

Однако собственные источники «Ъ-Южный Урал» как в региональном отделении «Справедливой России», так и в руководстве Заксобрания области сообщают, что де-факто уже решено, что депутатский мандат Швецова достанется Дмитрию Сумину.

Господин Сумин уже был депутатом Законодательного собрания Челябинской области в Седьмом созыве, а до этого возглавлял фракцию «СР» в собрании депутатов Копейского городского округа. В сентябре прошлого года, после того, как на выборах депутатов регионального парламента Дмитрий Сумин проиграл в своем округе 85 голосов кандидату от партии «Единая Россия», он сделал заявление о сложении своих полномочий и выходе из партии.

«Земляки, всем привет! Сообщаю: в итоге я не стал депутатом Законодательного Собрания Челябинской области по списку партии „Справедливая Россия“. Это место займет другой кандидат от партии. Я передал ключи от местного отделения партии в Копейске, сложил с себя полномочия председателя и вышел из партии „Справедливая Россия“»,— написал тогда Дмитрий Сумин на своей странице в соц­сети «ВКонтакте».

Голосование на выборах депутатов Государственной думы пройдет с 18 по 20 сентября.

Дмитрий Моргулес