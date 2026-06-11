В Новосибирске загорелся склад с пластиком на площади почти 3 тыс. кв. м

В Заельцовском районе Новосибирска произошел пожар на складе с пластиковой продукцией. Площадь возгорания оценивается в 2,8 тыс. кв. м, пожар локализован. Для тушения на место отправлен пожарный поезд, сообщили в областном ГУ МЧС.

ЧП случилось на улице Даргомыжского, 8А. Горит трехэтажное кирпичное здание. Огонь не затронул территорию расположенного поблизости завода «Экран» (компания «Сибирское стекло»). «Возгорание произошло не на площадях "Сибстекла", на месте работают пожарные, пострадавших нет»,— сказала ТАСС представительница компании.

Что стало причиной возгорания, пока не установлено. Пожарные вынесли с места ЧП пять баллонов с пропаном и кислородом, уточнили в МЧС.