Самолет Екатеринбург — Геленджик сел в Минеральных Водах

Летевший из Екатеринбурга в Геленджик рейс «Уральских авиалиний» U6-149 приземлился на запасном аэродроме в Минеральных Водах из-за ограничений на использование воздушного пространства в пункте назначения, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Пассажиров доставят в Геленджик наземным транспортом за счет авиакомпании. Обратный рейс U6-150 Геленджик — Екатеринбург также будет выполнен из Минвод, куда пассажиров также отправят наземным транспортом за счет авиаперевозчика.

Кроме того, 11 июня действуют ограничения не только в аэропорту Геленджика, но и в Сочи. В связи с этим время вылета и прилета самолетов из Екатеринбурга и других городов перенесено на более позднее.

Ирина Пичурина