На бумаге не экономят

Книжная отрасль продолжает сталкиваться с ростом цен на печатные издания, что в том числе приводит к массовому переходу аудитории из профильных магазинов на маркетплейсы. По данным Минцифры, одним из факторов увеличения прайса в 2025 году был рост расходов на производство книг. По оценкам экспертов, в первом квартале этого года тираж в бумаге сократился на 26%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с ежегодным отраслевым докладом Минцифры о состоянии книжного рынка России по итогам 2025 года и перспективах его развития. Из него следует, что динамика роста совокупных издержек издательств в 2025 году сократилась с 16,3% до 15,9%. Несмотря на то что, как и в 2024 году, основными статьями расходов являлись затраты на полиграфию и материалы, их доля в общей структуре затрат на выпуск книг также снизилась — с 46,5% до 43%. Остальные 57% в 2025 году составляли авторские гонорары, фонд заработной платы, аренда помещений и коммунальные платежи, затраты на рекламу и продвижение, разработка электронных и аудиокниг и прочие расходы.

В целом, несмотря на замедление динамики, уже второй год подряд Минцифры называет рост затрат на выпуск, реализацию и продвижение книг существенным и одним из основных факторов, влияющих на экономику книжной отрасли. Как отмечает министерство, это приведет к дальнейшему росту цен на книги в этом году, что может повлечь за собой еще больший отток покупателей из классических книжных магазинов на маркетплейсы.

Всего за 2025 год общий оборот книжной отрасли в денежном выражении вырос на 11,1% до 150,3 млрд руб. В 2024 году показатель вырос на 10,6% (135,2 млрд руб.).

В то же время средняя цена реализации книги в классических книжных магазинах в 2025 году выросла сильнее, чем в других каналах, а за последние пять лет она увеличилась на 56,3% (см. инфографику). За прошедший год книжные магазины страны посетили на 8,2% человек меньше, чем в 2024 году.

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В сети «Читай-город—Буквоед» говорят, что не видят серьезного снижения доли продаж в рознице в своей сети. При этом там добавляют, что число книжных магазинов в России сокращается. «Если мы принимаем решение о закрытии магазина, то основные причины — сложная локация с низким трафиком, невозможность договориться о подходящих условиях аренды или отсутствие условий для проведения ребрендинга»,— объясняют в компании. В ИГ «Альпина» и «Эксмо-АСТ» отказались от комментариев.

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У маркетплейсов же, исходя из отчета, доля на рынке только растет. По итогам года продажи на маркетплейсах выросли на 23%, а доля интернет-продаж в общем обороте рынка печатных книг (без бюджетных продаж) по итогам года выросла на 3% и составила 57,5%.

Одним из основных инструментов продвижения печатных книг для продаж стало развитие книжного сообщества пользователей на платформе TikTok — BookTok. По данным Минцифры, 48% читателей сегодня ориентируется на рекомендации блогеров в виде книжных обзоров в TikTok и Telegram-каналах.

В отчете отмечается, что BookTok «собирает миллиарды просмотров», а одной рекомендации инфлюенсера достаточно, чтобы тираж книги был раскуплен в рекордно короткие сроки.

Постоянный и высокий рост издержек привел к ключевой проблеме для отрасли, а именно к «катастрофическому падению тиражей и ассортимента производства в первом квартале», говорит независимый книжный эксперт Владимир Харитонов. Так, тираж сократился на 26%, число выпущенных наименований — на 11%, а средний тираж — на 17%, оценивает он. Также снизилась покупательная способность из-за общего экономического спада, добавляет он. Единственные, кто от этого выиграет хотя бы на какое-то время,— маркетплейсы и цифровые сервисы, так как у них заметно меньше издержек, ниже розничная цена и есть модель подписок, заключает он.

Варвара Полонская, Юлия Юрасова