Избран новый президент Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда

Представитель Лихтенштейна Александр Оспельт победил на выборах президента Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). Он получил 65 голосов.

Выборы прошли на конгрессе организации в Белграде. Соперником Александра Оспельта был возглавлявший FIS с 2021 года швед Юхан Элиаш, за которого проголосовали 64 делегата. На выборы президента федерации его выдвинула Грузия.

Ранее на должность главы FIS претендовали датчанка Анна Фалькенберг, американец Декстер Пейн и британка Виктория Гослинг. Они отозвали свои кандидатуры.

Александр Оспельт входит в совет FIS с 2024 года. С 2016 по 2023 год он возглавлял лыжную федерацию Лихтенштейна.

Таисия Орлова