«Время от времени возникали сомнения в том, что ее создатель находится в здравом уме»

Папа римский Лев XIV провел мессу в соборе Саграда Фамилия в Барселоне и освятил центральную башню Иисуса Христа. Мировые медиа подробно освещают это событие. Кто-то обращает внимание на проповедь папы, в которой он в очередной раз выступил против войны, кто-то ликует по поводу освящения последней и центральной башни собора, кто-то же напоминает о том, что знаменитая барселонская церковь и ее создатель всегда вызывали самые противоречивые чувства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Папа римский Лев XIV в соборе Саграда Фамилия в Барселоне Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Handout / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Bruna Casas / Reuters Фото: Bruna Casas / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Следующая фотография 1 / 6 Папа римский Лев XIV в соборе Саграда Фамилия в Барселоне Фото: Simone Risoluti / Vatican Media / Handout / Reuters Фото: Nacho Doce / Reuters Фото: Bruna Casas / Reuters Фото: Bruna Casas / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters Фото: Yara Nardi / Reuters

La Vanguardia (Барселона, Испания) Аплодисменты небесам После папского освещения невозможно не поднять взгляд и не полюбоваться спектаклем света на башне Иисуса Христа и креста, который ее венчает, делая Саграда Фамилия самой высокой церковью в мире. Храм, видимый из любой точки города. Единственный собор в Европе, находящийся на стадии строительства. Храм, задуманный Гауди более 140 лет назад, был практически закончен вчера, в столетнюю годовщину его смерти. Во время церемонии, пронизанной символизмом, как и все в Саграда Фамилия, храм предстал во всем своем великолепии: свет, звук, архитектура на службе духовности. Как внутри храма, так и снаружи. Как это и видел Гауди… Вчера Саграда Фамилия был коронован как собор XXI века.

National Catholic Reporter (Канзас-Сити, США) Как папский визит в Саграда Фамилия перекликается с его энцикликой Magnifica Humanitas Сложный замысел Гауди в том, что касается знаменитого собора, а также его другие творения объясняют, почему папа Лев особо решил посетить одно из самых знаковых сооружений Барселоны… Посещение Саграда Фамилия дает папе Льву прекрасную возможность раскрыть содержание своего первого вероучительного документа. В действительности собор представляет собой физическую демонстрацию ключевого послания папы Льва: творчество и сотрудничество требуют межпоколенческого мышления и представляют собой воплощение того, что делает нас людьми.

Reuters (Лондон, Великобритания) С благословением папы Льва барселонская Саграда Фамилия достигает новых высот Церемония, во время которой папа, кроме прочего, отметил, что христиане не могут поддерживать войну, состоялась в сотую годовщину смерти Гауди и стала главным событием недельного визита папы Льва в Испанию. Папа, вызвавший гнев президента США Дональда Трампа за то, что критиковал войну в Иране, сказал в проповеди на мессе, на которой присутствовали тысячи человек, включая короля Испании Филиппа, королеву Летицию и премьер-министра Педро Санчеса, что христиане «не могут верить в Иисуса и выступать за войну». Папа Лев отметил, что тот факт, что собор еще не достроен, не умаляет его красоты, а, напротив, служит напоминанием верующим о том, что «христианская жизнь — это непрерывное странствие».

Tagesschau (Гамбург, Германия) Церковь, которая завораживает и разделяет С освящением… снова встает вопрос, который всегда волновал и ученых, и жителей Барселоны: действительно ли эту церковь до сих пор строят в соответствии с замыслами Гауди?... В 1883 году Гауди возглавил руководство строительством Саграда Фамилия. Некоторые в городе насмехались над ней, называя ее «творением пьяницы». И время от времени возникали сомнения в том, что ее создатель находится в здравом уме… На протяжении десятилетий Саграда Фамилия… стала, пожалуй, самой посещаемой стройплощадкой в мире. В последнее время ее посещали примерно 5 млн человек год, принося более €130 млн в виде оплаты входных билетов фонду, ответственному за ее строительство… Церковь и так уже достаточно изменила жизнь в своих окрестностях. Повсюду сувенирные лавки. Уже практически не осталось магазинов, открытых не для туристов со всего мира. Пожилые люди почти не решаются выходить на улицу из-за толп туристов. Для многих шумиха вокруг архитектора и его церкви стала невыносимой.

Подготовил Николай Зубов