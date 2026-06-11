В белгородском поселке от атаки ВСУ пострадали трое взрослых и два ребенка

В результате атаки беспилотника ВСУ на коммерческий объект в поселке Разумное Белгородского округа Белгородской области были ранены пять человек, в том числе два ребенка. Об этом сообщили в оперштабе региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Детей госпитализировали в детскую клиническую облбольницу. У девятимесячной девочки диагностированы минно-взрывная травма и слепое осколочное ранение лица. Пятилетняя девочка получила осколочное ранение бедра. Еще у трех жительниц зафиксированы осколочные ранения различных частей тела. Их на скорой доставили в горбольницу №2 Белгорода.

Здание магазина получило разрушения. Повреждены входные группы, фасады и остекление двух коммерческих объектов, а также семь автомобилей и автобус.

По данным врио губернатора региона Александра Шуваева, за прошедшие сутки в Белгородской области при обстрелах один человек погиб и десять получили ранения. Всего ВСУ нанесли 78 ударов по региону.

Егор Якимов