Чемпионат пройдет в трех странах — США, Мексике и Канаде. Болельщиков ждет 104 матча в исполнении 48 сборных. Первая встреча пройдет на стадионе «Ацтека», где сойдутся сборные Мексики и ЮАР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

В этот раз футбола будет не много, а очень много. Для сравнения: в Катаре состоялось всего 64 матча, а сейчас нас ждут целых 104. Это расширение имеет свои нюансы, ведь в США, Мексику и Канаду приехали команды, которые раньше даже мечтать не могли о том, чтобы отобраться в финальную часть мундиаля. Уж простите за сленг, «пассажиров» в этот раз будет предостаточно.

Ждать свершений от Кюрасао, Иордании, Гаити, Панамы, Кабо-Верде или Ирака вряд ли стоит.

Причем этот список далеко не полный, поэтому предсказуемых матчей будет много. Это не добавит турниру зрелищности, уверен комментатор Александр Аксенов, который работает на чемпионате:

«48 команд — это, наверное, дискредитация чемпионата мира. Раньше было 32, и это тоже было много. Мне кажется, переизбыток команд — это в первую очередь ухудшение и понижение уровня, а потом уже непосредственно большое яркое событие. Мне кажется, это проблема».

Что же касается главных фаворитов, то с точки зрения букмекеров их два. На первом месте — испанцы. У действующих чемпионов Европы блестящий состав с невероятным Ламином Ямалем из «Барселоны». Испанские газеты наперебой рассуждают о пути команды к финалу. Вторую строчку букмекеры отдают Франции, хотя если посмотреть на состав стоимостью €1,5 млрд, где, к тому же, будет Килиан Мбаппе, то сомнения о распределении этих самых мест возникают. Во Франции даже не сомневаются, кто будет главным в этот раз, рассказал “Ъ FM” футбольный агент Вадим Трушков, который живет и работает в Париже:

«Это последняя песня Дидье Дешама — команда будет биться и за него в том числе. С таким составом они обязаны быть в полуфиналах, и я надеюсь, что они выиграют. Это сейчас объективно лучшая сборная, как и "Пари Сен-Жермен" — лучший клуб на сегодняшний день».

Конечно, сборные, способные составить конкуренцию двум главным фаворитам, есть.

Тут и действующий чемпион мира Аргентина, в составе которой снова будет играть Лионель Месси, и Португалия, где, конечно же, заявлен Криштиану Роналду. Нестареющие звезды, похоже, собираются радовать болельщиков своими финтами до глубокой старости. Ведь Лионелю во время турнира исполнится 39 лет, а Криштиану в феврале 2025 года уже стукнуло 41 год.

Также болельщики ждут, что покажет на турнире сборная Англии, которую теперь тренирует Томас Тухель, что продемонстрирует Германия после того, как команду покинули ветераны, и, конечно, что ожидать от Бразилии, ведомой легендарным Карло Анчелотти. Хотя в успех южноамериканских сборных в этот раз верят не все. Один из скептиков — футбольный эксперт Дмитрий Булыкин:

«Я буду болеть за сборную Испании, за сборную Франции, за Португалию. Мне кажется, они покажут интересный футбол. Не верю в латиноамериканские команды — ни в Аргентину, ни в Бразилию. Поэтому посмотрим, как все будет складываться».

Начинают этот сумасшедший футбольный марафон, который завершится лишь 19 июля, сборные Мексики и ЮАР.

Матч начнется 11 июня в 22:00 по московскому времени. Но столь удобно для нас будут транслировать не все игры. Разница во времени даст о себе знать. Например, следующая встреча — Южная Корея — Чехия — начинается в 05:00 мск. Ключевые игры чемпионата в прямом эфире покажет «Матч ТВ». Ну а для тех, кто не сможет охватить все, каждое утро будем рассказывать, что произошло на турнире.

Владимир Осипов