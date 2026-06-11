Вывоз молочной продукции из Удмуртии в другие страны вырос в 1,3 раза

5,1 тыс. т молочной продукции вывезли из Удмуртии в другие страны с начала года. Это в 1,3 раза больше, чем годом ранее. Среди импортеров — Китай, Египет, Тунис, Узбекистан, Афганистан, Туркменистан, Азербайджан, сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

9 июня сотрудники управления проконтролировали отправку из Удмуртии в Узбекистан партию в 14 т сливочного масла «Традиционное». Продукция признана безопасной и соответствующей требованиям импортера.

В мае глава Удмуртии Александр Бречалов рассказывал, что Китай «тоннами забирает молочную продукцию и мороженое, и этого им не хватает».