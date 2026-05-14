Глава Удмуртии: КНР забирает у нас молочную продукцию тоннами, этого не хватает

Экспорт — главная цифра, показывающая развитие экономики в условиях ограничений международной торговли, затронувших на Россию, заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. Как он рассказал в эфире ГТРК «Удмуртия», страна не только не находится в изоляции, а развивается: продукция находит место на «глобальной полке».

«Стенания и прогнозы квазиэкспертов о том, что все российское не будут покупать, — полная ерунда. У нас в республике классная продукция — от пищевки до электроники и товаров народного потребления <...> Один Китай у нас тоннами забирает молочную продукцию и мороженное, и этого им не хватает»,— сказал господин Бречалов.

По его словам, неэнергетический экспорт субъектов малого и среднего бизнеса в Удмуртии увеличился на 21% с 2024-го по 2025 год. К числу перспективных направлений для вывоза продукции из Удмуртии господин Бречалов отнес Африку, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию.

«Эти рынки более интересные, чем те, в которых мы были до 2022 года. Европейский рынок очень конкурентный. На нем мы боремся за “крохи” — тысячные проценты»,— добавил он. Глава республики отметил, что к 2027-му республика имеет все шансы достичь показателей экспорта, которые были в регионе до 2022 года.

Напомним, внешнеторговый оборот Удмуртии в 2025 году увеличился на 18,1%. По словам председателя правительства республики Романа Ефимова, торговыми партнерами региона являются 90 стран. Более половины всего экспорта пришлось на страны СНГ.