Сервисы загнали в бездетальный тупик

Популярные автомобили стало дороже обслуживать. Средний чек по большинству моделей из топ-10 вырос по сравнению с 2025 годом. Больше всего прибавил ремонт Toyota Camry (плюс 30% год к году), у Lada 2114 и Granta заметно подорожание почти на 25%. Об этом говорится в исследовании FIT SERVICE и «Авто.ру».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Средний пробег автомобилей из топ-10, куда входят авто, приобретенные в салонах не менее 10 лет назад, перевалил за 160 тыс. км. Таким машинам требуется более обширное ТО, а иногда и запчасти, найти аналоги которым становится все сложнее. Работы, которые влияют на безопасность управления, никто не пропускает, а вот с кузовным ремонтом не спешат, как и с заменой деталей, которые еще могут пожить. Поэтому у автосервисов стало меньше клиентов, но больше расходов, говорит глава «Союза автосервисов» Юрий Валько:

«Первый квартал показал следующий результат: налоговая нагрузка в автосервисах, слетевших с патента и ушедших на ОСН плюс НДС, выросла в 8-12 раз. При маржинальности, которую доказывала нам ФНС в прошлые годы, 5-10%, если нет такой маржинальности, — примерно 5-7%. А откуда взять деньги для того, чтобы покрыть хлеб насущный для сотрудников, аренду и прочие расходы? В 2026 году немногие останутся в этом бизнесе. Перед четвертым кварталом кто-то сойдет с дистанции, к сожалению. Кризис мягко, но уверенно шел все эти последние годы».

5 июня в порту Роттердама власти Нидерландов арестовали контейнеровоз с запчастями. Как уточнили в местной таможенной службе, там находились лобовые стекла, автомобильные двери, моторное масло и воздушные фильтры. По словам участников рынка, потеря этой партии может привести к еще большему удорожанию запчастей. При этом альтернатива в виде российского производства тех же технических жидкостей сейчас под вопросом, отмечает генеральный директор сети СТО и магазинов «Кореана» и «Китаяна» Михаил Мартынов:

«За последний год, по нашим наблюдениям, цены на услуги выросли от 15% до 25% в разных автосервисах. Где может быть еще рост цен? В запчастях. Если говорить про импорт, он просто стал значительно более сложным, рынок чуть-чуть опустел, стало больше дефицита деталей. Некоторые торговые марки стало практически невозможно привезти. Соответственно, из-за роста цен на нефть такие вещи, как масло, начали дорожать. В других странах заводы стали повышать цены. Что касается производства в России, на некоторых производствах нет базового компонента для изготовления масла. А там, где он есть, подняли цены».

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, стоимость нормо-часа по ремонту Lada или Porsche в Москве составляет 900 руб. Чинить Toyota дороже на 80 руб. в час, а Audi и BMW — уже на 100 руб. При этом в реальности цены на ремонт значительно выше, особенно на работы, которые входят в плановое ежегодное ТО, отмечает заместитель директора компании «Моторные технологии» Олег Карнадуд:

«Конечно, не все запчасти легко доставить по разумной цене. Логистика нарушена в связи с ситуацией в Арабских Эмиратах, откуда шло много запасных компонентов. Соответственно, растет стоимость тех деталей, которые у нас в дефиците. В процентном соотношении к цене прибавят самые распространенные виды ремонта: техническое обслуживание, ходовая часть, тормозная система, шиномонтаж, замена ремней ГРМ. Ремонт двигателя и кузовные работы — это всегда была дорогостоящая операция, и если она поднимется, то ненамного, порядка 5-7%».

По данным аналитиков FIT SERVICE и «Авто.ру», единственная модель, по которой средний чек за год снизился, — это BMW 5 (минус 5%). Правда, обслуживание этой модели самое дорогое из всего списка топ-10. В среднем ее владелец отдает за визит в техцентр чуть более 14,5 тыс. руб.

Юлия Савина