Аппарат премьер-министра Италии устроил забастовку из-за ограничения удаленки

Сотрудники аппарата премьер-министра Италии Джорджи Мелони проводят забастовку в знак протеста против новых ограничений на удаленную работу, сообщает Financial Times. Они не согласны с директивой, сокращающей максимальное число дней работы из дома вдвое, до 52 в год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: AP Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Фото: AP

Административный и офисный персонал аппарата итальянского премьера насчитывает около 3,5 тыс. человек. Рабочие места расположены в 20 зданиях в Риме, включая дворцы XVI века. Сотрудники жалуются на переполненность, плохое техническое обслуживание и нашествие вредителей, от голубей до азиатских шершней.

Профсоюзы, представляющие бастующих, считают, что решение напрямую влияет на условия труда, не учитывает трудности ежедневных поездок на работу и нарушает баланс между работой и личной жизнью. «В таком огромном городе, как Рим, с его пробками, строительными площадками и туристами, требование проводить в офисе четыре дня в неделю превращается в проблему»,— рассказал один из участников протеста.

В пресс-службе премьера заявили, что новая политика должна преодолеть идеологические разногласия и создать современную эффективную модель госадминистрации, где присутствие на рабочем месте повышает скорость, эффективность и качество работы. При этом власти пообещали сохранить гибкий режим для родителей с маленькими детьми, беременных женщин и работников с инвалидностью.

Екатерина Наумова