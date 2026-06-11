Праздники расписали под фестивали

Россиян ждут трехдневные выходные — 12 июня в стране отмечают День России, а это значит, что выбор маршрута для путешествия выходного дня и культурного досуга не потеряет актуальности до 14 июня включительно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

Выбор действительно широкий, но многое зависит от погоды, географии и настроения. На чаше весов — праздник пионов, опен-эйр с арфой, концерт классической музыки в антураже рязанского кремля и попытка побить мировой рекорд в беге с надувными препятствиями. Последнее — альтернатива традиционному фестивалю селедки «Царский посол» в Переславле-Залесском. Он, кстати, не состоится. Компенсировать пробки или уже раскупленные билеты на поезда помогает фантазия, говорит член правления Национальной ассоциации организаторов мероприятий и управляющий партнер ивент-агентства «ШАРМОЛ» Игорь Лютенко:

«Ради интереса попробуйте купить билеты на утро 12 июня по направлению Москва — Ярославль, Москва — Переславль, даже Москва — Тула. Вы их не найдете. Это говорит о том, что там что-то происходит, движуха определенно будет. В Переславле сами на своей площадке творят праздник. Это называется Большой летний спортивный фестиваль — название без особых фантазий. Например, мы им будем помогать ставить рекорд России по самой длинной надувной полосе препятствий. Ждем до 5 тыс. гостей. Цена вопроса — 500-1000 руб. за входной билет».

Разнообразить уикенд можно за относительно небольшие деньги. Впрочем, историческая часть зачастую бесценна. И если архитектура — это музыка, застывшая в камне, то некоторые события застывшее способны из оцепенения вывести, говорит заместитель министра культуры Рязанской области Дарья Стерлигова:

«В предстоящие выходные у нас пройдет фестиваль искусств "Кремлевские вечера". Он проводится на территории нашего рязанского кремля, на открытом воздухе, в нем принимают участие столичные звезды. 13 июня на высоком берегу Оки пройдет спектакль "Мы все немножко Сергей Есенин". И все мероприятия, запланированные в Константиново, пройдут в рамках нового нашего проекта "Есенин Яр". В Константиново мы точно ждем до 5 тыс. гостей».

Для тех, кто не собирается покидать столичный регион, предлагают мероприятия в «усадебном формате». В чеховском музее-заповеднике «Мелихово» на юге Подмосковья свирепствует «Пиономания» — фестиваль цветов. Но занятия найдутся для всех, полагает глава просветительского отдела музея Мария Борова:

«Пионы — это любимый цветок Антона Павловича, как раз они уже распустились. К 13 июня начнется полноценное буйство пионов. Конечно же, будет выставка: нам привозит образцы Главный ботанический сад имени Цицина и питомник, который называется "Пионник". Программа объемная: будут и экскурсии-спектакли, например, по рассказам Чехова, и мастер-классы, связанные с темой пиона, и выставка-ярмарка в цветочных мотивах. Мы надеемся, что будет прекрасная погода, и можно будет просто погулять. Каждый может найти что-то для себя».

По словам собеседников “Ъ FM”, в столичном путешествии выходного дня в мае в среднем обходилось от 4,5 до 15 тыс. руб. на человека. Но главный ресурс, конечно, время.

Станислав Крючков