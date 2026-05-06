В Энгельсе устанавливают насосную станцию для откачки на аварийном коллекторе

В Энгельс доставили насосную станцию для откачки воды на аварийном коллекторе. Об этом сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Авария произошла 30 апреля на коллекторе диаметром 1,2 м на ул. Менделеева. Разрушился верхний свод участка трубы. В результате давление воды снизилось в 115 многоквартирных домах. Позднее были обнаружены новые участки, требующие замены. Глава региона объявил ликвидацию аварии на самотечном канализационном коллекторе в Энгельсе приоритетом всей системы ЖКХ. Работы ведутся круглосуточно с привлечением специалистов и техники из Саратова.

По словам господина Бусаргина, из-за технических особенностей и большой глубины залегания коллектора избежать кратковременных отключений горячей и холодной воды невозможно. Перед местными властями поставлена задача составить понятный график ограничений и по возможности переносить такие работы на ночное время, организовав подвоз воды.

Также создана комиссия по оценке ущерба имуществу жителей. Глава Энгельсского района Максим Леонов должен лично проконтролировать перерасчет платежей для потребителей из зоны отключения, в том числе по водоотведению. Все подтопленные территории после откачки воды приведут в порядок.

