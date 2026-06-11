В России начали работать над новой пенсионной программой с господдержкой
В России прорабатываются параметры новой пенсионной программы с участием государства. Об этом «Известиям» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Новый инструмент называется «установленная пенсионная программа» (УПП).
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По словам господина Белякова, УПП будет действовать параллельно с программой досрочных сбережений (ПДС). Финансировать программу будут за счет работодателя. За это власти предложат компаниям дополнительные налоговые стимулы. Сотрудник будет автоматически включен в УПП при трудоустройстве, при этом за ним останется право выйти из программы.
Согласно инициативе, работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ. Фонд будет инвестировать эти деньги для защиты от инфляции и приумножения. Выплаты со счета начнутся после достижения лицом пенсионного возраста. В отличие от ПДС, УПП не предусматривает госсофинансирования до 36 тыс. руб. в год. При этом налоговые льготы могут распространяться как на сотрудников, так и на компании.
Инициативу уже обсудили с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. Как уточнил глава НАПФ, министерства ее одобрили. Принципиальных возражений от них не поступило. Ассоциация рассчитывает направить подготовленные предложения в правительство осенью после проработки всех замечаний.