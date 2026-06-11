В России начали работать над новой пенсионной программой с господдержкой

В России прорабатываются параметры новой пенсионной программы с участием государства. Об этом «Известиям» сообщил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков. Новый инструмент называется «установленная пенсионная программа» (УПП).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По словам господина Белякова, УПП будет действовать параллельно с программой досрочных сбережений (ПДС). Финансировать программу будут за счет работодателя. За это власти предложат компаниям дополнительные налоговые стимулы. Сотрудник будет автоматически включен в УПП при трудоустройстве, при этом за ним останется право выйти из программы.

Согласно инициативе, работодатель будет перечислять деньги на отдельный счет сотрудника в НПФ. Фонд будет инвестировать эти деньги для защиты от инфляции и приумножения. Выплаты со счета начнутся после достижения лицом пенсионного возраста. В отличие от ПДС, УПП не предусматривает госсофинансирования до 36 тыс. руб. в год. При этом налоговые льготы могут распространяться как на сотрудников, так и на компании.

Инициативу уже обсудили с Минфином, Минтрудом и Минэкономразвития. Как уточнил глава НАПФ, министерства ее одобрили. Принципиальных возражений от них не поступило. Ассоциация рассчитывает направить подготовленные предложения в правительство осенью после проработки всех замечаний.