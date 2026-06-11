В Таиланде двух уйгуров приговорили к смерти из-за теракта в 2015 году

Тайский суд вынес смертные приговоры двум уроженцам Синьцзян-Уйгурского автономного района из-за взрыва в центре Бангкока в 2015 году, при котором погибли 20 человек. Соответствующее постановление суда цитирует Reuters.

Взрыв произошел у алтаря Эраван в туристическом районе столицы. Среди погибших пятеро были выходцами из материкового Китая и двое — из Гонконга. Еще 120 человек при атаке получили ранения.

Как отмечается в постановлении суда, действия подсудимых «представляют собой многочисленные отдельные преступления». К смертной казни привело обвинение в умышленном убийстве. Подсудимые вину не признали. Они обжалуют приговор в течение месяца, сообщил адвокат одного из них Чучат Канпай.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за теракт. Эксперты связывают его с депортацией более 100 уйгуров из Таиланда в Китай, произошедшей за месяц до происшествия, пишет Reuters.