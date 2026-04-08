В Тобольске установят монумент памяти участников СВО

В память об участниках специальной военной операции (СВО) в Тобольске планируется установить монумент, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области Александр Моор.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Работы завершат в течение года — по словам главы региона, власти уже заключили договор со скульптором и создали экспертную группу. С просьбой создать мемориал к господину Моору обратился председатель тобольского городского Совета ветеранов Владимир Габрусь.

«Он много общался с жителями, членами семей погибших защитников. Так появилась идея установки монумента. Инициатива важная, поддерживаю»,— сказал губернатор.

