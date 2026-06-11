Осужденный самарский экс-министр транспорта планирует вернуться на работу

Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, ранее осужденный за махинации на торгах с ремонтом дороги Самара – Новокуйбышевск, намерен вернуться к работе. Об этом он сообщил в четверг, 11 июня, на заседании в кассационном суде по рассмотрению его жалобы на приговор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ Бывший министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин

Фото: Игорь Черников, Коммерсантъ

В суде экс-чиновник заявил, что по-прежнему не признает своей вины. Процесс продолжится 26 июня.

В августе 2025 года Иван Пивкин был осужден за воспрепятствование предпринимательской деятельности (ч. 1 ст. 169 УК РФ). Ему был назначен штраф в размере 480 тыс. руб., от которого экс-чиновника освободили из-за срока, проведенного в СИЗО.

В ноябре Самарский областной суд переквалифицировал дело на превышение должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ) и приговорил бывшего главу регионального минтранса к пяти годам колонии общего режима. Экс-министра взяли под стражу в зале суда.

Следствие установило, что в сентябре 2023 года Иван Пивкин незаконно поручил признать ООО «Амонд» победителем аукциона на ремонт дороги Самара — Новокуйбышевск, хотя тендер должно было выиграть ПАО «ДОРИСС» из Чувашии. Итоги торгов оспорили, и аукцион провели повторно.

Тендер выиграла фирма «ДОРИСС», но бывший министр транспорта региона потребовал привлечь «Амонд» к работам в качестве субподрядчика, угрожая помешать деятельности «ДОРИСС» в Самарской области.

В апреле адвокаты Вячеслав Яблоков и Светлана Крючкова подали жалобы на приговор бывшему министру транспорта и автодорог Самарской области. Материалы рассматриваются в Шестом кассационном суде общей юрисдикции.

Георгий Портнов