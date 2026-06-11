Пенсионерка из Коми отдала мошенникам более 14 млн рублей за пять поездок в Москву

В Республике Коми жертвой телефонных мошенников стала 70-летняя жительница Усинска, потерявшая более 14 млн рублей личных накоплений. Под влиянием злоумышленников женщина несколько раз ездила в Москву и передавала деньги курьерам, считая, что переводит средства на «безопасный счет». Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Телефонные аферисты выманили у жительницы Усинска свыше 14 миллионов рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Телефонные аферисты выманили у жительницы Усинска свыше 14 миллионов рублей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В полицию обратилась 47-летняя местная жительница, которая заявила о мошенничестве, от действий которого пострадала она сама и ее пожилая родственница. Общий ущерб превысил 14 млн рублей.

По данным правоохранителей, сначала пенсионерке позвонили неизвестные, а затем поступило сообщение якобы от бывшего руководителя. В нем говорилось об утечке секретной информации на предприятии и подозрениях в ее адрес в пособничестве терроризму. После этого с женщиной связался человек, представившийся сотрудником ФСБ.

Злоумышленник убедил пенсионерку приобрести новый телефон и SIM-карту, установить необходимые приложения и мессенджеры. Для усиления давления он направил ей поддельные документы, включая фиктивные подтверждения денежных переводов в адрес запрещенных организаций и договор о продаже ее квартиры посторонним лицам.

Под предлогом участия в операции по задержанию преступников женщину убедили снять деньги со счетов и передать их курьерам в Москве. В течение недели она совершила несколько поездок в столицу и передала незнакомцам свыше 12 млн рублей. После каждой передачи ей приходили сообщения о якобы зачислении средств на «суперзащищенный счет».

Позже мошенники получили информацию о родственниках пенсионерки и вовлекли в схему еще одну женщину. Во время пятой поездки деньги были переданы человеку, представившемуся посредником Центробанка. После этого злоумышленники стали требовать новые переводы, заявляя, что прежний «следователь» погиб. Именно тогда родственница потерпевшей заподозрила обман и обратилась в полицию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). В МВД по Коми призвали граждан регулярно проводить профилактические беседы с пожилыми родственниками и напоминать им о распространенных схемах телефонного обмана.

Матвей Николаев