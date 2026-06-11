Глава Удмуртии на 87-м месте рейтинга влияния губернаторов на федеральном уровне

Глава Удмуртии Александр Бречалов вошел в тройку аутсайдеров майского рейтинга влияния губернаторов субъектов РФ на федеральном уровне от Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). Список опубликован на сайте организации. За месяц господин Бречалов спустился на одну строчку, до 87-го места (из 89).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Методика исследования АПЭК — экспертный опрос. 23 респондента, в их числе политологи, медиаэксперты и журналисты, оценивают влияние глав регионов РФ на федеральном уровне по шкале от 1 до 10. Из этих оценок складываются средние арифметические значения. Из них формируется рейтинг.

Александр Бречалов набрал 3 балла. Ниже него в рейтинге находятся губернатор Новгородской области Александр Дронов и глава Хакасии Валентин Коновалов: у них по 2,9 балла. Выше — губернатор Воронежской области Александр Гусев, получивший 5,4 балла.

Губернаторы распределены в рейтинге по трем разделам: «очень сильное влияние» (1-20 места), «сильное влияние» (21-50), «среднее влияние» (51-89). Господин Бречалов находится в третьей группе.

С августа 2025 года Александр Бречалов потерял 12 позиций в рейтинге. Тогда он находился на 75-м месте.