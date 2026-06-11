Дисконт при покупке вторичного жилья в России снизился с 16% до 14%

В январе-марте в 40 крупных городах России (с населением от 500 тыс. человек) средний размер дисконта на вторичном рынке составил 14%. Год к году показатель снизился на 2 процентных пункта (п. п.), следует из данных ЦИАНа, с которыми ознакомился «Ъ». Цифра показывает, насколько цена реализации готового жилья ниже изначально запрошенной в объявлении.

За год разрыв в цене на вторичном рынке, согласно ЦИАНу, сократился в 25 из 40 рассматриваемых городов. Наиболее выраженным сокращение оказалось в Набережных Челнах. Если в январе—марте 2025 года вторичное жилье тут продавалось в среднем на 8% дешевле, чем экспонировалось, то сейчас разрыв сократился до 2%. Среди более крупных рынков тенденция прослеживается в Краснодаре и Подмосковье, где размер дисконта сократился за год на 5 п. п., до 21% и 9% соответственно.

Разрыв между ценой в объявлении и ценой продажи на вторичном рынке сокращается из-за роста спроса. Согласно подсчетам «Авито Недвижимости», в январе—апреле в России было зарегистрировано 449,9 тыс. договоров купли-продажи вторичной недвижимости, год к году значение увеличилось на 16,2%. Высокий темп реализации связывают в том числе с переориентацией покупателей с первичного жилья из-за ужесточения с февраля условий по семейной ипотеке. В результате за февраль—апрель количество заключенных в России договоров долевого участия (ДДУ) сократилось на 15,1%, до 102,3 тыс.

В компании «Инком-Недвижимость» отмечают, что активный спрос приводит к сокращению предложения. На вторичном рынке «старой» Москвы сейчас экспонируется 97,9 тыс. квартир. За последний месяц это значение сократилось на 6%, а средняя цена предложения увеличилась на 5%. Такого заметного увеличения цены за месяц не было с 2012 года, уточнили в компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Метр перемен».