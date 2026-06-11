Бизнес рассчитывает ставки

Бизнес рассчитывает на ставку ниже 10% к концу года и на курс доллара 80-85 руб. Только в этом случае инвестиционная активность компаний перейдет к росту, заявил глава РСПП Александр Шохин на совещании с президентом. По его словам, слишком крепкая российская валюта стала даже более значимым барьером для экономического роста, чем ключевая ставка. Опрошенные “Ъ FM” предприниматели говорят, что если ситуация не изменится до конца года, то многие предприятия «достигнут дна». А положение с инвестициями они называют «удручающим».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Совещание по экономике у президента 10 июня прошло без представителей Центробанка. После докладов главы Министерства экономического развития Российской Федерации Максима Решетникова, руководителя РСПП Александра Шохина и руководителя «Деловой России» Алексея Репика Владимир Путин резюмировал: в России нет инвестиционной паузы, правильнее говорить «об инвестиционной сдержанности». По Росстату, в первом квартале инвестиции упали на 14%. Снижение продолжается с 2025 года, но таких двузначных значений прежде не было. Как тогда описать ситуацию? Зампред «Деловой России» Антон Данилов-Данильян выбирает слово «удручающая» и подчеркивает, что позитивный прогноз выхода из нее для всех разный:

«Если мы действительно активно стимулируем инвестиции, то слабый курс рубля — мера, мягко говоря, неоднозначная. В таком случае инвестировать в первую очередь будут экспортеры. Что касается других факторов, то главный из них, конечно, ключевая ставка. Чем она ниже, тем меньше рисков для инвестиций. Кроме того, важна и общая внешняя конъюнктура, прежде всего санкционный фон. Чем жестче санкции, тем сложнее реализовывать продукцию, поскольку возможностей внутреннего рынка зачастую недостаточно. Здесь, разумеется, многое зависит от того, как скоро завершится активная фаза специальной военной операции».

На Петербургском международном экономическом форуме не было Эльвиры Набиуллиной. Как объяснили в ЦБ — у нее больничный. Не пришла она и на конференцию Ассоциации участников фондового рынка 8 июня. На критику денежно-кредитной политики в Санкт-Петербурге отвечал зампред регулятора Алексей Заботкин. В его же честь и назвали и новый экономический термин «капкан Заботкина» — это когда предприятиям выгоднее держать свободные деньги на депозитах, чем инвестировать. Но раз инфляция замедляется, зачем тогда сохранять высокую ставку, задается вопросом директор компании «ЧЕТРА» Владимир Антонов:

«С точки зрения инвестиций мы, как производитель дорожно-строительной техники, видим пусть пока робкую и не очень устойчивую, но все же тенденцию к росту инвестиционной активности в отдельных отраслях.

Мы сами открываем новые производства. Для изменения настроений инвесторов и покупателей необходима соответствующая атмосфера. Поэтому вопрос не в том, много это или мало — 14%. Снижение ставки на полпроцента или даже на процент вряд ли способно кардинально изменить ситуацию. Чтобы инвестиционный процесс действительно оживился, ставку нужно снижать более существенно — на 5-6 процентных пунктов. Тот небольшой позитив, который наблюдается сейчас, — это скорее результат адаптации бизнеса к текущим условиям».

На ПМЭФ разговоры о «переохлаждении экономики» Алексей Заботкин, впрочем, назвал неуместными. А пространства для более широкого шага снижения ключевой ставки по его словам больше не стало. Но возможно в конце года что-то поменяется, надеется основатель группы компаний InSeq Алексей Бегаев:

«Уже сейчас видно, что, несмотря на летний сезон, различные инвестиционные фонды ищут возможности для активизации новых эмитентов и запуска новых бизнес-проектов. Честно говоря, по некоторым оценкам важной психологической отметкой остается уровень ставки в 10%, и рынку важно, чтобы она опустилась ниже этого значения. И бизнес, и инвесторы уже устали от сложной ситуации. Эта усталость, на мой взгляд, порождает определенную надежду на то, что к концу года положение начнет улучшаться. Потому что если станет еще хуже, то это будет означать, что мы оказались уже совсем близко ко дну».

По результатам опроса аналитиков, ЦБ оставил прогноз по средней ключевой ставке на 2026-й на уровне 14%. Чуть больше 10% обещают только в 2027м. Но и заметного ослабления российской валюты аналитики не ждут, на этот год средний курс доллара лишь немного превысит 78 руб.

Александра Абанькова, Екатерина Вихарева