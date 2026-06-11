К Минтрансу Татарстана подали иск на 100 млрд рублей

АО «Автострада» подало иск к министерству транспорта и дорожного хозяйства Татарстана на сумму более 100 млрд руб. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

Арбитражный суд республики оставил заявление без движения.

Компания требует признать стоимость строительства платной трассы Алексеевское — Альметьевск в размере 100 млрд руб., а также взыскать 2,9 млрд руб. капитального гранта.

Ранее инвестор проекта Фоат Комаров заявил, что фактическая стоимость дороги превысила 102 млрд руб., тогда как изначально она оценивалась в 23 млрд руб. Он также критиковал предлагаемые тарифы на проезд, которые, по его словам, не согласовывались с инвесторами.

По данным на 2020 год, господину Комарову принадлежало 50% акций АО «Автострада».

Анна Кайдалова