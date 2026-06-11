На реке Таз на Ямале утонули два человека во время купания

В Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) следственные органы организовали доследственную проверку после смерти двух человек на реке Таз, сообщили в окружном управлении СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео управления СКР ЯНАО Фото: кадр из видео управления СКР ЯНАО

По данным следствия, в ночь на 11 июня компания друзей выпила спиртного и отправилась купаться на реку. Самостоятельно выплыть не смогли женщина 2003 года рождения и мужчина 1996 года рождения — они утонули. Река не была предназначена для купания.

Следователь проводит осмотр места происшествия. Для установления причины смерти обоих погибших назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ирина Пичурина