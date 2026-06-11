Цена бензина марки АИ-92 в Удмуртии преодолела отметку в 63 рубля за литр

Бензин марки АИ-92 в Удмуртии подорожал за прошлую неделю на 6 коп. — до 63,05 руб. за 1 л. Как сообщили в Удмуртстате, к 8 июня цена 1 л. АИ-95 достигла 67,78 руб. (+8 коп.), АИ-98 и выше — 94,01 руб. (+20 коп.). Дизельное топливо выросло в стоимости за указанный период на 18 коп. — до 77,58 руб. за 1 л.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Напомним, Удмуртия заняла в апреле 39-е место среди регионов РФ по доступности бензина: на среднюю в республике зарплату можно было приобрести почти 1,1 тыс. л топлива марки АИ-92.