Удмуртия заняла 39-е место среди регионов России по доступности бензина

Удмуртия расположилась на 39-й строчке рейтинга по доступности бензина среди регионов России. Как пишет «РИА Новости», на среднюю зарплату в регионе в апреле можно было приобрести почти 1,1 тыс. л топлива марки АИ-92. За год положение республики в рейтинге не изменилось.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Средняя стоимость 1 л АИ-92 в Удмуртии в апреле составила 62,8 руб. Это на 12,5% больше, чем годом ранее. В Пермском крае на среднюю зарплата можно было купить 1,1 тыс. л этого вида топлива (+12,9% в цене за 1 л). В Татарстане — 1,2 тыс. л (+16,6%), в Кировской области — 953 л (+13,6%).

Самые высокие показатели доступности бензина в Москве — 2,53 тыс. л бензина (+11,7%), на Чукотке — 2,5 тыс. л (+11,8%) и в Ямало-Ненецком автономном округе — 2,4 тыс. л (+19,2%).