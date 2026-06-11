В Ленобласти возобновили железнодорожное сообщение между Калищем и Ораниенбаумом

В Ленинградской области восстановлено движение поездов на участке Калище — Ораниенбаум, которое было приостановлено 6 июня. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.

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Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ На участке Калище — Ораниенбаум восстановили движение поездов

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Ранее железнодорожное сообщение на данном направлении было временно ограничено после атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию региона.

«Движение поездов на участке Калище — Ораниенбаум в Ленинградской области возобновилось»,— сообщили в транспортной прокуратуре.

В настоящее время поезда следуют по маршруту в штатном режиме.

Матвей Николаев