В Ленобласти возобновили железнодорожное сообщение между Калищем и Ораниенбаумом
В Ленинградской области восстановлено движение поездов на участке Калище — Ораниенбаум, которое было приостановлено 6 июня. Об этом сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
На участке Калище — Ораниенбаум восстановили движение поездов
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Ранее железнодорожное сообщение на данном направлении было временно ограничено после атаки беспилотных летательных аппаратов на территорию региона.
«Движение поездов на участке Калище — Ораниенбаум в Ленинградской области возобновилось»,— сообщили в транспортной прокуратуре.
В настоящее время поезда следуют по маршруту в штатном режиме.