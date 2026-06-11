В Ельцин-центре открыли фотовыставку Владимира Сычева

В Круглом зале Ельцин-центра представили фотовыставку работ Владимира Сычева «Непарадный портрет советской жизни» из коллекций Музея-заповедника «Остров-град Свияжск». Всего в музее хранится более 4 тыс. снимков лучших фотографов Татарстана второй половины XX — начала XXI века.

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Владимир Сычев родился 23 октября 1945 в Казани. В 1964 году он поступил в Казанский авиационный институт, через год купил фотоаппарат «Зенит». После выпуска всерьез занялся фотографией. В 1972 году он переехал в Москву и вступил в Профсоюз художников-графиков на Малой Грузинской. Сычев фотографировал неофициальных художников, устраивал нелегальные показы у себя дома.

В 1974 году он участвовал в «Бульдозерной выставке», снимал разгон и был арестован на трое суток. Его кадры облетели мировую прессу.



В 1979 году фотограф эмигрировал во Францию и вывез архив из 200 тыс. негативов. В феврале 1980 года он встретился с главой Sipa Press, на следующий день Paris Match опубликовал 44 страницы его работ.

К концу 1980 года Владимир Сычев стал самым печатаемым фотографом мира. Тогда же познакомился с Хельмутом Ньютоном. По его рекомендации фотохудожник снимал для французского Vogue и первым из советских фотографов подписал контракт с журналом.

Фотограф с мировым именем одним из первых показал советскую повседневность и лица неофициального искусства. На выставке представлены оригиналы пленки, распечатанные автором. Экспозиция разделена на три части: «Советская повседневность», «Лица андеграунда» и «Выставка в Измайлове». В первых двух разделах запечатлены люди, которые видели московские улицы теми же глазами, что и фотограф.

Вместе с ними вывешены портреты художников, поэтов и музыкантов, составивших ядро неофициального искусства 1970-х. Вскоре после переезда в Москву в 1972 году Сычев стал полноправным участником творческого подполья. Тогда он предоставлял квартиру для нелегальных выставок, дружил с героями своих снимков и не расставался с камерой. В его объектив попали Илья Кабаков, Оскар Рабин, Леонид Губанов, Алексей Хвостенко и многие другие, кто творил вне официальных институций.

Дополнила показ серия кадров «Выставка в Измайлово», сделанных 29 сентября 1974 года на первом официально разрешенном показе нонконформистов под открытым небом. Событие произошло после разгона «Бульдозерной выставки» двумя неделями ранее. Сычев запечатлел уникальную атмосферу: картины на траве, оживленные лица художников и чувство освобождения, которое участники назвали «четырьмя часами свободы».

«Владимир Сычев сам родом из Казани. Только после переезда в Москву началась его новая эпоха. Он один из тех немногих фотографов, чье творчество является фотолетописью последних десятилетий Советского Союза. В том числе окружения неофициальной творческой интеллигенции»,— добавил заведующий отделом экспозиционно-выставочной работы музея-заповедника Виталий Ковалев.

Посетить выставку можно до 23 августа.

София Паникова