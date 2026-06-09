Генсек ООН призвал отказаться от эскалации на Ближнем Востоке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен эскалацией на Ближнем Востоке и призывает все стороны к соблюдению режима прекращения огня, указано в заявлении организации.

«(Генсек ООН. — ”Ъ”) призывает все стороны немедленно прекратить атаки, проявлять максимальную сдержанность и воздерживаться от любых действий, которые могут еще больше обострить и без того нестабильную ситуацию»,— указано в документе (цитата по ТАСС).

Господин Гутерриш отдельно обратился к сторонам с призывом «в полном объеме соблюдать режим прекращения огня в Ливане, Иране и Газе, а также избегать любых шагов, которые могут подорвать текущие дипломатические усилия».

Вечером 7 июня Иран запустил ракеты по территории Израиля. Тегеран назвал атаку ответом на израильские удары по объектам «Хезболлы» в Ливане. Позже Армия Израиля заявила об ответных ударах по иранским военным объектам.

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