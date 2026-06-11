Мексика и Бразилия призвали снять американское эмбарго с Кубы

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум и президент Бразилии Луис Инасиу Лула в ходе совместной видеоконференции выступили за отмену эмбарго, введенного США в отношении Кубы, а также выразили обеспокоенность складывающейся гуманитарной ситуацией в островном государстве.

«Оба главы государств подтвердили свою позицию относительно необходимости отмены эмбарго с Кубы и выразили обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией в этой карибской стране»,— заявил МИД Мексики в соцсети X.

В документе, подготовленном по итогам переговоров лидеров двух стран, также сообщается, что обсуждение охватило обширную двустороннюю повестку, включая вопросы энергетического сотрудничества, пересмотра двусторонней правовой базы в торговой сфере, следования принципам невмешательства во внутренние дела других стран. Кроме того, была выражена поддержка кандидатуре экс-президента Чили Мишель Бачелет на должность следующего генерального секретаря ООН.

В этом году США усилили санкционное давление на Кубу. Основной мерой стала блокада поставок нефти, что повлекло энергетический кризис на острове. Президент США Дональд Трамп в начале июня заявил, что Вашингтон намерен сменить государственный строй на Кубе после того, как завершит конфликт с Ираном.

Влад Никифоров