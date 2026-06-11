Заботкин: проводимая политика ЦБ соответствует текущим обстоятельствам

Проводимая денежно-кредитная политика (ДКП) соответствует текущим обстоятельствам, сообщил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он добавил, что длительное поддержание ставки на высоком уровне было оправданным, поскольку сохранение высокой инфляции стало бы гораздо более сильным ограничением для бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин

Фото: Артем Кудрявцев / Пресс-служба Банка России

«Если бы Банк России не принял необходимых мер и не повышал ключевую ставку, то в 2025 г. экономика могла бы столкнуться со стагфляцией — дальнейшим ускорением инфляции при одновременном замедлении роста реального ВВП»,— сказал господин Заботкин в интервью «Ведомостям». По его словам, темпы роста экономики ограничены скоростью расширения возможностей производства, что «не происходит мгновенно».

Как указал зампред ЦБ, если бы ДКП была чрезмерно жесткой, «мы наблюдали бы уже не замедление роста ВВП, а его значительный спад». Кроме того, по его словам, вырос бы уровень безработицы, а инфляция «оказалась бы значительно ниже целевого уровня».

О состоянии российской экономики — в материале «Производительные намерения».