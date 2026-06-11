Семь человек погибли и 17 пострадали при взрыве в Китае

Сильный взрыв привел к гибели семерых человек в юго-западном регионе Китая Гуанси, передает Reuters со ссылкой на сообщения местных властей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия взрыва в Гуанси

Фото: Social Media / Reuters Последствия взрыва в Гуанси

Фото: Social Media / Reuters

Все пострадавшие госпитализированы. Полученные ими травмы не опасны для жизни. На месте взрыва продолжаются работы по ликвидации последствий.

Изначально в качестве причины взрыва были названы проблемы с газопроводом, но во время расследования она была исключена. Установление причин взрыва продолжается.

Эрнест Филипповский