Семь человек погибли и 17 пострадали при взрыве в Китае
Сильный взрыв привел к гибели семерых человек в юго-западном регионе Китая Гуанси, передает Reuters со ссылкой на сообщения местных властей.
Последствия взрыва в Гуанси
Фото: Social Media / Reuters
Все пострадавшие госпитализированы. Полученные ими травмы не опасны для жизни. На месте взрыва продолжаются работы по ликвидации последствий.
Изначально в качестве причины взрыва были названы проблемы с газопроводом, но во время расследования она была исключена. Установление причин взрыва продолжается.