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Семь человек погибли и 17 пострадали при взрыве в Китае

Сильный взрыв привел к гибели семерых человек в юго-западном регионе Китая Гуанси, передает Reuters со ссылкой на сообщения местных властей.

Последствия взрыва в Гуанси

Последствия взрыва в Гуанси

Фото: Social Media / Reuters

Последствия взрыва в Гуанси

Фото: Social Media / Reuters

Все пострадавшие госпитализированы. Полученные ими травмы не опасны для жизни. На месте взрыва продолжаются работы по ликвидации последствий.

Изначально в качестве причины взрыва были названы проблемы с газопроводом, но во время расследования она была исключена. Установление причин взрыва продолжается.

Эрнест Филипповский

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