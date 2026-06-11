Россия и Кения обсуждают введение прямых авиарейсов

Россия и Кения работают над соглашением о прямом авиасообщении, сообщил посол Кении в РФ Питер Матуки. По его словам, между странами существует большой потенциал, который нужно использовать, особенно в сфере бизнеса.

«Мы уже начали работу над проектом соглашения между Кенией и Россией, ожидаем визита нашего президента в октябре, чтобы рассмотреть их и начать как можно скорее»,— сказал господин Матуки в разговоре с «РИА Новости».

Кенийский посол отметил, что Кения предлагает лучшие туристические направления в Африке — сафари и пляжи. Прямые авиарейсы будут поощрять туристический интерес, считает он.