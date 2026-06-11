Посол Феоктистов: Россия хочет видеть Аргентину в числе своих друзей

Посол России в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов на торжественном приеме по случаю Дня России сказал, что Москва хотела бы видеть Аргентину в числе дружественных государств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов

Фото: МИД РФ Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов

Фото: МИД РФ

«У России много друзей по всему миру. Искренне хотим, чтобы среди них была и Аргентина. Нас связывают долгие годы товарищества, взаимного уважения и сотрудничества. Готовы и дальше совместно работать с партнерами, основываясь на этом прочном фундаменте»,— сказал посол (цитата по «РИА Новости»).

Торжественное мероприятие прошло в здании российского посольства. Среди гостей приема присутствовали руководители дипломатических миссий стран СНГ, БРИКС и других государств.