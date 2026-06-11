Россия и Лига арабских государств готовят форум на уровне министров

Россия и Лига арабских государств (ЛАГ) приступили к подготовке форума на министерском уровне, сообщил представитель организации в Москве Валид Хамед Шилтаг. Сроки и место встречи дипломат уточнять не стал.

«В настоящее время идет подготовка к российско-арабскому форуму на министерском уровне»,— сказал Валид Хамед Шилтаг в разговоре с «РИА Новости».

Господин Шилтаг также напомнил, что проведение российско-арабской встречи на высшем уровне было отложено и, скорее всего, состоится в 2027 году.

Российско-арабский саммит должен был пройти в Москве 15 октября 2025 года по приглашению президента России Владимира Путина. Однако в начале октября российский президент объявил о переносе встречи, чтобы не мешать процессу урегулирования на Ближнем Востоке.