Фестиваль «Золотая маска» завершился оперой «Андре Шенье» в Москве

Фестиваль Российской национальной театральной премии «Золотая Маска» завершился оперой «Андре Шенье» Александра Тителя. Показ спектакля, который претендует на награду в номинации «Лучший спектакль. Опера», состоялся на сцене Московского академического музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко (МАМТ).

«У нас сегодня большой, важный день — сегодня заключительный спектакль серии нашего фестиваля "Золотая Маска", нашего флагманского проекта Союза театральных деятелей России. Фестиваль живет очень ярко, тем более в этот год — год 150-летия СТД»,— сказал президент премии и фестиваля Владимир Машков.

Он напомнил, что в 32-м сезоне победителей определят по обновленной системе. В каждом жанре лауреатами могут стать до пяти постановок из десяти представленных номинантов. Всего в афишу прошедшего смотра вошли 68 претендентов.

Имена победителей станут известны на торжественной церемонии награждения, которая пройдет 20 июня в Омске — город объявлен культурной столицей 2026 года.